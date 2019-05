DIRETTA AJAX TOTTENHAM - L'Ajax ospita il Tottenham ad Amsterdam nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League. Forte dell'1-0 conquistato una settimana fa a Londra, gli olandesi di Ten Hag hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno.

Agli 'Spurs' di, invece, serve una vittoria anche di misura ma segnando almeno due gol per ribaltare la situazione e raggiungere il Liverpool in finale. Calciomercato.it vi offre il match della 'Johan Cruijff Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

AJAX (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, van de Beek, Dolberg; Tadic. All. Ten Hag

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Wanyama, Sissoko; Alli, Eriksen, Son; Lucas. All. Pochettino

