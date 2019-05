Milan, infortunio Biglia: il comunicato UFFICIALE

MILAN INFORTUNIO BIGLIA / Sospiro di sollievo per Lucas Biglia e per il Milan. Niente di particolarmente grave per l'argentino, uscito ieri sera nel match contro il Bologna dopo pochi minuti per infortunio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il club rossonero ha diramato un comunicato sulle sue condizioni, da cui si apprende quanto segue: "Gli esami clinici a cui è stato sottoposto oggi Lucas Biglia hanno escluso fratture o lesioni, limitando la diagnosi a una contusione ossea e muscolare della porzione posteriore del bacino. Il centrocampista rossonero verrà valutato nei prossimi giorni". Il centrocampista rimane dunque in bilico, comunque, per la sfida di sabato contro la