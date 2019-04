CALCIOMERCATO CHIEVO DI CARLO / Ancora un punto per il Chievo di Di Carlo dopo la retrocessione matematica. Pareggio per 1-1 contro il Parma che ha messo ancora una volta in luce la grande professionalità della compagine clivense. Nel post-partita ha parlato Domenico Di Carlo ai microfoni di 'Sky Sport': "La vittoria contro la Lazio ci ha dato fiducia, la squadra aveva fatto buone prestazioni anche in passato. Oggi abbiamo messo dentro dei buoni giovani, che si sono confermati. Alla pari dei veterani del gruppo, che hanno mostrato grande attaccamento.

Sorrentino e Giaccherini? Hanno dato tanto, ho pensato di dare spazio a chi ha giocato meno. Ringrazio tutti perché sono grandi professionisti, ma preferisco far entrare giovani, che portare in panchina i vecchi

FUTURO - "Se resto anche l'anno prossimo? Bisogna farla al presidente questa domanda, ma poter riportare il Chievo in Serie A per me è uno stimolo, una rivalsa, qualcosa di forte ma bisogna aspettare i tempi giusti. Con la società non ho ancora parlato. Io qui mi trovo bene. Chiaramente bisogna vedere quali siano i programmi della società".

