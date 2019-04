MILAN LAZIO STRISCIONE ULTRA MUSSOLINI / Poche ore a Milan-Lazio, ritorno delle semifinali di Coppa Italia di scena questa sera a 'San Siro'.

Partita già 'calda' di suo per via delle ultime vicende, ma che i tifosi biancocelesti hanno voluto ulteriormente surriscaldare esponendo a pochi passi da Piazzale Loreto uno striscione che recita "Onore a Mussolini". Il tutto peraltro alla vigilia del 25 aprile, giorno della Liberazione. Nella foto qui in basso si vedono gli ultrà laziali esibirsi pure nel saluto romano, uno dei simboli del fascismo.