BAYERN MONACO TEN HAG KOVAC CONTE / Nonostante un inizio decisamente a rilento, ora il Bayern Monaco di Niko Kovac si trova al primo posto in Bundesliga con una lunghezza di vantaggio sul Borussia Dortmund. Il club bavarese non sta comunque vivendo una delle sue migliori stagioni, vista soprattutto la prematura eliminazione dalla Champions League, agli ottavi di finale, per mano del Liverpool di Jurgen Klopp. Anche in Coppa di Germania la squadra ha faticato, avendo raggiunto le semifinali soltanto dopo una rocambolesca vittoria sull'Heidenheim per 5-4, club militane in Zweite Liga.

Calciomercato Bayern Monaco, Ten Hag nel mirino: le ultime di CM.IT

Per tutti questi motivi, a maggior ragione se al termine della stagione non dovesse neanche arrivare la vittoria del campionato, la posizione di Kovac sarebbe decisamente in bilico. Nelle ultime settimane, Antonio Conte, oggetto del desiderio di diversi top club europei e italiani, è stato accostato alla panchina del Bayern Monaco, ma c'è un altro candidato. Stando infatti alle indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, i bavaresi hanno messo nel mirino anche Erik Ten Hag, tecnico dell'Ajax dei sogni che ha condannato la Juventus all'eliminazione dalla Champions. Classe 1970, Ten Hag è già stato al Bayern Monaco nelle vesti di allenatore della seconda squadra e ora, dopo essersi affermato in campo continentale, può tornare per la consacrazione.

