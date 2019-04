CALCIOMERCATO GENOA PRANDELLI / Cesare Prandelli a rischio esonero: il ko contro il Torino, arrivato dopo la sconfitta contro la Sampdoria nel derby, ha fatto suonare l'allarme rosso. La salvezza non è ancora stata conquistata e il Genoa ha 5 punti di vantaggio sull'Empoli ma non vince dallo scorso 17 marzo quando a Marassi si fermò la Juventus campione d'Italia.

Una situazione preoccupante e così oggi ci sarà un vertice trae lo stesso Prandelli: come riferisce 'Il Secolo XIX', l'allenatore è a rischio e dall'incontro potrebbe anche arrivare l'esonero. In caso di cambio in panchina a guidare i rossoblù per il finale di stagione potrebbe essere richiamato Ballardini, allenatore che aveva iniziato il campionato proprio guidando il Genoa prima dell'esonero di ottobre.