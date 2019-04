Serie A, 33a giornata: Bologna show, Lazio shock!

SERIE A 33A GIORNATA RISULTATI MARCATORI / Gol a raffica nel Sabato santo della Serie A. Il turno, valevole per la 33a giornata, si è aperto con il pareggio tra Parma e Milan, risultato che mette a serio rischio la qualificazione dei rossoneri in Champions League. Tuttavia, dagli altri campi, non sono arrivate le risposte attese: la Lazio, infatti, ha perso contro il Chievo Verona già retrocesso, anche a causa della scellerata espulsione di Milinkovic-Savic, mentre il Torino è riuscito a battere con fatica il Genoa.

Bologna-Sampdoria 3-0: 54' autogol Tonelli (B), 68' Pulgar (B), 82' Orsolini (B)

Udinese-Sassuolo 1-1: 31' Sensi (S), 80' Okaka (U)

Lazio-Chievo 1-2: 49' Vignato (C), 51' Hetemaj (C), 70' Caicedo (L)

Empoli-SPAL 2-4: 21' Caputo (E), 38' Petagna (S), 44' Floccari (S); 47' Traorè (E); 60' Petagna (S); 88' Antenucci (S)

Cagliari-Frosinone 1-0: 26' rig. Joao Pedro (C)

Genoa-Torino 0-1: 57' Ansaldi (T)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 56; Roma 54; Torino 53; Atalanta 53; Lazio 52; Sampdoria 48; Cagliari 40; Fiorentina 40; Sassuolo 38; Spal 38, Parma 36; Genoa 34; Bologna 34; Udinese 33; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 14

