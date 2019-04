CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN INTER MAHREZ OTAMENDI / Non bastano i soldi, tantissimi, per alzare la ChampionsLeague. Lo sa bene il ManchesterCity, che ieri è stato eliminato dal Tottenham. Un'eliminazione che brucia parecchio e che potrebbe spingere diversi calciatori a cambiare aria per tentare nuove avventure. Dando uno sguardo al match di ieri, Otamendi e Mahrez non saranno stati felici di vivere una delle partite più importanti della stagione in panchina. I due calciatori non sono più giovanissimi - classe '88 il difensore, '91 l'esterno - ma possono ancora dare molto e fare la fortuna di tantissimi altri club.

Se l'argentino dovesse decidere di cambiare aria potrebbe diventare un'opportunità per la, che come dimostra l'eliminazione per mano dell'Ajax, ha bisogno di innesti nel reparto difensivo.

Per quanto riguarda la squadra bianconera, occhio anche a BernardoSilva, che potrebbe diventare un obiettivo - con la 'regia' di Mendes - soprattutto se dovessero salutare Dybala e Douglas Costa.

Mahrez, invece, potrebbe diventare un'opportunità per le milanesi, soprattutto se dovessero accedere in Champions League: a finanziare il colpo di calciomercato dal Manchester City potrebbero essere le cessioni di Perisic, da una parte, e Suso dall'altra. L'Inter, in casa Citizens, guarda, inoltre, con attenzione la situazione legata a Gundogan, che potrebbe essere il vero grande colpo per la mediana.

