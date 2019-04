CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO CASSANO / Dopo Filippo Inzaghi, anche Antonio Cassano si schiera dalla parte dell'ex compagno di squadra e di Nazionale Gennaro Gattuso.

Il talento di Bari Vecchia ha detto la sua sull'operato di 'Ringhio' sulla panchina dele le ultime critiche: "Rino sta facendo un lavoro straordinario. Sono convinto che andrà in Champions e merita la riconferma - le parole di Cassano alla trasmissione 'Tiki Taka' - Credo,però,cheaspetti il momento giusto per mandarlo via".