ATALANTA BOLOGNA GASPERINI / L'Atalanta vince e convince e si porta ad un solo punto dal Milan con il poker rifilato al Bologna. Gasperini è ovviamente soddisfatto della sua squadra ma deve fare i conti con la squalifica di Zapata contro l'Inter, per un'ingenua ammonizione: "Siamo partiti in modo straordinario, con quattro gol straordinari, ci bruciava ancora il pari contro il Chievo. Champions? Non lo so, non è il nostro obiettivo ma giochiamo al meglio e poi vedremo.

Tutti hanno il diritto di provarci ma ci vogliono altre risposto, noi saremmo comunque contenti di andare in Europa. Ci vuole ancora qualche giornata per capire chi andrà in Champions"

CORSA CHAMPIONS - "Ci vuole un po' di tutto per centrare l'obiettivo: entusiasmo, qualità e condizione fisica... le trappole però sono ancora tante, stavo sostituendo Zapata e poi è stato ammonito, è un inconveniente che rende le cose difficili. Abbiamo partite difficili in trasferta. Era da ammonizione Zapata? Io non ci capisco nulla di regolamento... sono attimi ma per noi è davvero pesante"

