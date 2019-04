Una fucina di talenti inesauribili, quella del calcio brasiliano, che ha regalato al calcio europeo talenti su talenti. In tal senso, l’ex arbitro, opinionista tv e grande esperto di mercato brasiliano Anderson Marques ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it. Dai nomi più noti ai profili inediti che potrebbero fare al fortuna di diversi club di Serie A, ecco cosa ci ha raccontato:

Talenti più interessanti in Brasile?

“Sicuramente Liziero e Igor Gomes, rispettivamente mediano e trequartista del San Paolo. Sono calciatori giovani ma già molto promettenti, Liziero ha già il passaporto italiano. Si tratta di un ragazzo talentuoso ormai titolare nel San Paolo e che ha soffiato il posto a Jucilei, uno dei mediani più forti in Brasile. Liziero è un nome importante in Brasile, potrebbe interessare a qualsiasi club in Europa, mi piace tanto”.

Caratteristiche tecniche? A chi può interessare in Italia?

“È un classe ’98, capace di giocare come centrale di centrocampo e all’occorrenza da terzino sinistro. È dinamico, veloce e credo possa far già bene in Italia nonostante la giovane età. È un ottimo incontrista con buone geometrie. Club interessati? Ritengo che squadre come Lazio, Atalanta o Sampdoria potrebbero rappresentare la giusta dimensione, all’esordio nella Serie A. Sono sicuro che in breve tempo il suo valore raddoppierebbe, può essere un affare. È cresciuto nel San Paolo ed è esploso solo l’anno scorso, poteva sbarcare in Europa già a gennaio ma se giocherà il prossimo Brasilerao, sarà difficile che non lasci il campionato brasiliano.

Prezzo? Costa sui 6-7 milioni di euro”.

E Igor Gomes?

“Un talentino dal quale tutti aspettano grandi cose, è uno ‘alla Kakà’, che quando entra in campo non esce più. Un classe ’99, trequartista, che ha esordito settimana scorsa segnando un gol meraviglioso. Si parla molto bene di questo ragazzo, poco conosciuto, ma che già nei prossimi mesi potrebbe finire nel mirino di diversi club europei. Per la valutazione bisogna attendere, è ancora presto ma è alla portata delle italiane”.

Everton piace al Milan: che giocatore è? Può davvero arrivare in Serie A?

“Ha fatto molto bene l’anno scorso nel Brasilerao, è uno dei migliori attaccanti nel panorama brasiliano. Può giocare in tutte le posizioni dell’attacco, è un calciatore completo. Si, in effetti è reale il corteggiamento del Milan ma il ragazzo costa e non poco, bisogna capire quanto influirà il Financial Fair Play sulle scelte di mercato dei rossoneri. Dal Brasile arrivano voci su un’offerta presentata dal Milan al Gremio. Vedremo, a Leonardo piace molto”.

David Neres, dopo l’addio al San Paolo, sta facendo grandi cose all’Ajax e settimana prossima affronterà la Juventus in Champions. E qualcuno in Serie A lo sogna…

“È un altro nome importante per la fascia, un giocatore che si è adattato subito al calcio europeo e sta facendo molto bene con l’Ajax. Sulla fascia sinistra sta facendo innamorare tutta l’Europa, ma è difficile che arrivi al Milan. Magari l’intervento di Leonardo potrebbe cambiare qualcosa ma è molto complicato, ci sarà da lottare. Se dovesse far bene anche contro la Juventus ma spero di no (ride ndr.) il prezzo del cartellino potrebbe salire vertiginosamente. Adesso si parla di 50 milioni, da qui all’estate potrebbe aumentare ulteriormente”.

Simone Ciccarelli

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui