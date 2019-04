Calciomercato Roma, Zaniolo tra rinnovo e le tentazioni big: si decide il futuro

CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / Finisce 2-2 all'Olimpico. Un punto che non serve alla Fiorentina che dice addio all'Europa né alla Roma, che resta a quattro punti dal quarto posto che vale la Champions League e rischia di vedersi staccata anche da Atalanta e Lazio. E mentre l'Olimpico semi-deserto mugugna, a far scattare un altro campanello d'allarme in casa giallorossa è il gioiello Nicolò Zaniolo che interrogato sulla trattativa per il rinnovo con la Roma replica: "Il rinnovo? È un passo importante - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - La mia volontà è quella di incontrare la dirigenza. Poi vedremo. Incontrarla per poi rimanere a Roma? Vedremo.

Intanto penso a divertirmi e giocare a calcio".

Parole che hanno agitato la piazza romana, sintomo di un futuro ancora non chiaro nella testa del trequartista classe 1999 frastornato ed attratto dalle richieste e dai corteggiamenti dei top club, Juventus e RealMadrid su tutte. Per Zaniolo l'incontro con la dirigenza giallorossa sarà fondamentale, ma non solo per il suo contratto: vuole capire infatti il momento storico della Roma, quindi i progetti, le ambizioni e quali saranno i protagonisti della Roma del prossimo futuro. Roma che, al contrario, ha già le idee chiare su Zaniolo: l'intenzione è quella di blindarlo per fare di lui e Lorenzo Pellegrini i punti fermi da cui ripartire. Per farlo è pronta a mettere sul tavolo una proposta da 2 milioni di euro rifiutando qualsiasi proposta, a meno di offerte davvero clamorose. Ora sarà necessario incontrarsi e convincere definitivamente anche lo stesso Zaniolo.

