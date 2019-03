PAGELLE DI ITALIA-FINLANDIA, I VOTI DEL PRIMO TEMPO: Barella super

ITALIA-FINLANDIA VOTI PRIMO TEMPO/ Azzurri in vantaggio con una conclusione da fuori area di Barella, sporcata da un difensore finlandese. Il centrocampista del Cagliari si fa trovare ovunque, recuperando palloni nel mezzo e aiutando in fase di non possesso. Tuttavia è la squadra di Mancini a condurre il gioco, pur senza schiacciare gli ospiti comunque ordinati in difesa e abili nel chiudere tutti gli spazi. Pimpanti Kean e Bernardeschi, a cui non viene fischiato un rigore netto. Sottotono Immobile.

ITALIA

Donnarumma 6 -

Piccini 6 -

Bonucci 6 -

Chiellini 6 -

Biraghi 5,5 -

Barella 7 -

Jorginho 5,5 -

Verratti 6 -

Kean 6,5 -

Immobile 5,5 -

Bernardeschi 6,5 -

C.T.

Mancini 6 -

FINLANDIA

Hradecky 6 -

Granlund 5,5 -

Toivio 6 -

Vaisanen 5,5 -

Arajuuri 6 -

Pirinen 5,5 -

Lod 5,5 -

Sparv 6 -

Hamailanen 5,5 -

Kamara 6 -

Pukki 5 -

C.T. Kanerva 6 -

Arbitro: Grinfeld 5 -

TABELLINO

Italia-Finlandia 1-0

Italia (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Kean, Immobile, Bernardeschi. A disp.: Mancini, Spinazzola, Romagnoli, Grifo, Zaniolo, Sensi, Quagliarella, El Shaarawy, Pavoletti, Politano, Sirigu, Cragno. C.T. Mancini.

Finlandia (5-4-1): Hradecky; Granlund, Toivio, Vaisanen, Arajuuri, Pirinen; Lod, Sparv, Hamalainen, Kamara; Pukki. A disp.: Sumusalo, Vaisanen, Jensen, Lam, Taylor, Kauko, Schuller, Soiri, Karjalainen, Lappalainen, Joronen, Jaakkola. C.T. Kanerva.

Marcatori: 7' Barella (I)

Arbitro: Orel Grinfeld (ISR)

Ammoniti:

Espulsi:

