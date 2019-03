CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS / Oggi è tornato ad allenarsi ma per Mauro Icardi il futuro sembra essere ancora lontano dall'Inter: la sensazione è che il destino dellattaccante argentino sia segnato e non colorato di nerazzurro. Così non mancano le indiscrezioni su quella che potrà essere la prossima squadra dell'ex capitano interista. La Juventus è tra le candidate più forti e dalla Spagna parlano di un'operazione che potrebbe prevedere una contropartita tecnica e un conguaglio economico.

Se nelle scorse settimane il bianconero a poter finire all'Inter era, per 'marca.com' il nome giusto potrebbe essere quello di: il brasiliano in questa stagione ha sicuramente reso al di sotto delle aspettative tra infortuni, squalifiche e vicende extra campo. Il suo addio alla Juventus a fine stagione è un'ipotesi concreta e così potrebbe essere usato come jolly nella possibile trattativa Inter-Juve per

Per il futuro dell'attaccante argentino non è da escludere la pista Real Madrid: nonostante i dubbi del club blanco, Icardi ha le caratteristiche perfette per il gioco di Zidane. Da questo punto di vista - riferisce lo stesso quotidiano spagnolo - da registrare un contatto tra Wanda Nara e la società spagnola: un'eventuale trattativa nella quale potrebbe entrare anche Kovacic.

