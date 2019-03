LAZIO ALBERTO MORENO / La Lazio è pronta a chiudere per Alberto Moreno. Stando al 'Daily Independent' il club biancoceleste avrebbe trovato l'accordo per un pre-contratto con il 26enne laterale spagnolo, in scadenza di contratto a giugno con il Liverpool.

Oltre alla Lazio nei mesi scorsi anche laavrebbe mostrato interesse per il giocatore, prima dell'addio del Ds Monchi e dell'esonero del tecnico Di Francesco. Dopo Luis Alberto e Lucas Leiva, Alberto Moreno sarebbe il terzo giocare ad accasarsi dal Liverpool alla Lazio a distanza di poche stagioni.