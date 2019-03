CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI INTER MILAN ROMA/ Il primo giorno di primavera è arrivato e ciò vuol dire che mancano soltanto poco più di tre mesi per la sessione di calciomercato estiva. Una finestra dei trasferimenti che si preannuncia esaltante e ricca di colpi ad effetto ma, per far sì che una squadra sia vincente, è necessario non solo comprare l'attaccante giusto ma, soprattutto, il difensore giusto. A maggior ragione nel campionato più tattico e preparato da questo punto di vista, una buona retroguardia può fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta. Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio quali sono le situazioni in difesa delle cinque big di A: Juventus, Napoli, Inter, Milan e Roma. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Juventus, 'sogno' de Ligt. Occhio ad Alex Sandro

In casa Juventus le strategie sembrano ben delineate. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, salvo sorprese, saranno i titolari anche nella prossima stagione, così come Szczesny che in questa stagione ha finora convinto davvero tutti. Differenti le situazioni di Andrea Barzagli e Daniele Rugani. Il primo è in scadenza di contratto mentre il secondo potrebbe andare in caso di un'offerta di altissimo valore. Stesso discorso per Alex Sandro che ha recentemente rinnovato fino al 2023. In entrata, il grande sogno è anche il grande nemico di Champions: Matthijs de Ligt dell'Ajax. Resta viva anche la pista Marcelo, così come quella che porta a Ruben Dias del Benfica.

Calciomercato Napoli, il verdetto su Meret. Koulibaly resterà?

Pagato quasi trenta milioni dal Napoli nella scorsa sessione di calciomercato estiva, Alex Meret destava qualche dubbio ai tifosi e agli addetti ai lavori, soprattutto per la sua tenuta fisica. Ma la smentita è arrivata sul campo, l'ex estremo difensore della SPAL ha compiuto interventi davvero straordinari salvando la squadra di Ancelotti in più di un'occasione, basti pensare alla sfida di andata con il Salisburgo. Diverso invece il discorso legato a Kalidou Koulibaly. Il gigante del club partenopeo è richiesto da gran parte dei top club europei. Stando a quanto riportato dal 'Mirror', in caso di partenza, Giuntoli potrebbe tutelarsi con l'arrivo di Ake dal Chelsea.

Calciomercato Inter, Skriniar e de Vrij certezze.

Milan Skriniar e Stefan de Vrij sono due certezze assolute per l'Inter di Luciano Spalletti. I due centrali di difesa nel derby hanno dimostrato ancora una volta tutto il loro valore e in particolare l'olandese, è stato in grado di rimediare subito all'errore di giovedì scorso con l'Eintracht che è costato all'Inter la qualificazione. In arrivo anche Diego Godin, un altro grandissimo nome per il reparto dei centrali, con Miranda che potrebbe salutare. Sugli esterni il discorso è differente. Gli anni passano e D'Ambrosio continua ad essere l'unica certezza a destra, resta infatti in dubbio il riscatto di Cedric. A sinistra Asamoah convince, un po' meno Dalbert.

Calciomercato Milan, Romagnoli fa gola a molti. Caldara 'nuovo' acquisto

La difesa del Milan in questa stagione è cresciuta molto e sta recuperando un giocatore fondamentale sia per la fase offensiva che difensiva della squadra, Andrea Conti che pian piano sta acquisendo sempre più minuti in campo. Un altro talento da riportare ad alti livelli è quello di Mattia Caldara, fuori praticamente da tutta la stagione. Romagnoli che invece le ha giocate quasi tutte, è entrato nel mirino di diversi club europei e starà a Leonardo riuscire a trattenerlo. La buona stagione fra i pali ha portato una schiarita su Gianluigi Donnarumma, ora osannato anche dalla tifoseria rossonera. In entrata invece, occhi su Cucurella, terzino del Barcellona in prestito all'Eibar.

Calciomercato Roma, stagione horror: cosa succederà

In difesa la Roma prima di Di Francesco ed ora di Ranieri sta vivendo una stagione da film degli orrori. A partire dai pali, Olsen risulta ancora troppo discontinuo per una squadra che punta alla Champions League. Fra i giocatori di movimento, esclusi Manolas e forse Kolarov, non ci sono giocatori che hanno realmente convinto. Marcano, arrivato in estate, si sta ambientando solo ora, mentre Fazio, rivelazione due stagioni fa, ha subito una seria involuzione soprattutto nella fase di copertura. Florenzi non ha fornito particolari acuti e Karsdorp, dopo qualche prestazione confortante, ha fatto tornare qualche dubbio a seguito della prestazione con la SPAL, assolutamente negativa. Anche lo stesso Kolarov, nonostante la stagione ad alto rendimento dal punto di numeri, potrebbe andare. Per rimpiazzarlo spunta il nome di Max dell'Augsburg.

