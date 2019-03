Calciomercato Inter, Rodrigo dopo Icardi? Doccia gelata dalla Spagna

CALCIOMERCATO INTER ICARDI RODRIGO / Quella di oggi dovrebbe essere la giornata del ritorno in gruppo (ridottissimo per via delle partenze per gli impegni con le nazionali) di Mauro Icardi dopo l'assenza di oltre un mese.

Ma cosa succederà poi, è ancora un mistero: sarà pace o sarà addio all'a fine stagione? La seconda opzione rimane la più accreditata e per questo la dirigenza nerazzurra sta lavorando ai possibili sostituti dell'argentino: da, ma non solo.

Tra le piste tenute calde dalla società c'è anche quella che conduce a Rodrigo, attaccante brasiliano del Valencia. Un nome che a distanza di settimane torna a circolare nell'orbita Inter, anche se dalla Spagna non arrivano notizie incoraggianti. Secondo 'As' infatti il giocatore viene reputato un punto fermo e nonostante le difficoltà economiche i 'Taronges' non sembrano intenzionati a concedere sconti sulla maxi-clausola rescissoria presente nel contratto. Il prezzo? 120 milioni di euro, 10 in più rispetto all'attuale clausola di Icardi.

