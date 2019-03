Calciomercato Roma, spunta l'indiscrezione su Sarri

CALCIOMERCATO ROMA SARRI CHELSEA / Roma già proiettata al futuro, nonostante la stagione debba ancora concludersi, con le riflessioni in corso sul prossimo tecnico. Proseguono i rumours su Maurizio Sarri, in particolare.

'Radio Kiss Kiss Napoli' è sicura: sarà l'attuale allenatore dela sedere sulla panchina giallorossa nella prossima stagione. Il toscano ha avuto già degli incontri con, consulente di mercato giallorosso che crede molto in lui. L'addio di Sarri ai londinesi appare certo, il piazzamento della Roma a fine stagione non pare essere una discriminante, così come l'ingaggio.