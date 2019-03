Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>STADIO DELLA ROMA BATTELLI ARRESTO DE VITO / "C'è piena fiducia nell'operato della magistratura, quindi aspetto che la giustizia faccia il suo corso - parla così ai microfoni dell'agenzia 'Adnkronos' il deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Politiche UE della Camera oltre che tesoriere del gruppo a Montecitorio, Sergio, in seguito alla notizia dell'arresto di Marcello, 5 Stelle e presidente dell'Assemblea di Roma, che ha scosso al risveglio la Capitale e tutto il Movimento. "Per noi del M5S il contrasto alla corruzione è il perno di gran parte delle battaglie, un male da sradicare da qualsiasi formazione politica. Ecco perché dico di attendere le verifiche. Se, però, quelle accuse gravissime dovessero essere confermate, gettando anche fango sul Movimento, chi ha sbagliato dovrà pagare" dice ancora Battelli. L'accusa, nello specifico, è di corruzione nell'ambito del progetto per il nuovo Stadio della Roma.