Calciomercato Roma, scende la quota di Sarri. Suggestione De Rossi

p>CALCIOMERCATO ROMA SARRI BOOKMAKER DE ROSSI PANUCCI MONTELLA - Mauriziosi appresta a fare ritorno in? secondo i bookmaker, l'attuale manager del, sulla graticola per i risultati del club londinese, è il candidato più probabile per prendere il posto di Claudiosulla panchina dellaalla fine della stagione in corso, quotato a 4. Seguono, riporta 'Agipronews', l'attuale commissario tecnico dell'Albania, Christiana quota 4.50 e Vincenzoa 5. Più distanti, mentre la suggestione Daniele, in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso, come prossimo allenatore è pagata a 100.