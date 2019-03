MILAN INTER SALVINI GATTUSO / Dopo le violente critiche rivolte a Gattuso, tecnico del Milan, ieri sera, il ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato a parlare della sconfitta nel derby contro l'Inter ai microfoni di RTL 102.5 durante "Non Stop News", smorzando le polemiche.

"Chi sono io per giudicare? - ha dichiarato - Il tifoso ieri a San Siro era inc...o come un bufalo, non per la sconfitta ma perché non abbiamo mai provato a vincere. Non c'era né la grinta né un'idea di gioco. Capita, sbaglio io da ninistro, figurati se non può sbagliare un allenatore. Gattuso è un grande ma ieri il Milan non era il Milan".