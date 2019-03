PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-UDINESE: è tornato Mertens!

PAGELLE TABELLINO NAPOLI UDINESE / Napoli sul velluto al San Paolo, ma che paura! Un black-out per una mezz'oretta nel primo tempo dà l'idea di una squadra in vacanza con la testa. Poi si torna in campo nella ripresa ed è un altro Napoli, più concentrato e molto più quadrato, complice anche l'ingresso di Verdi, e arrivano il 3-2 e il 4-2. Soprattutto quest'ultimo è una bellissima notizia: il ritorno al gol dopo una vita di Dries Mertens, di gran lunga il migliore in campo. Ma l'Udinese non dispiace: buona la gara degli obiettivi di Giuntoli Fofana e Lasagna.

NAPOLI

Ospina 6 - La botta di Pussetto è violentissima e probabilmente lo condiziona anche nella percezione delle conclusioni degli avversari, specialmente quella di Lasagna dove poteva fare sicuramente qualcosa di più. La situazione appare in tutta la sua gravità nel momento in cui il colombiano si accascia al suolo ed è costretto ad uscire. Voto edulcorato dalla situazione poco favorevole. Dal 45' Meret 6 - Quando entra in campo lui l'Udinese affonda molto meno, va poco alla conclusione e quando ci prova lo trova pronto. Chiude la gara con la porta inviolata.

Malcuit 6,5 - Molto bene in copertura, capisce che la situazione non è fluidissima e preferisce restare parecchio prudente, a proteggere le scorribande degli avversari. Missione compiuta: un partitone per applicazione tattica e per strapotere fisico. Dall'85' Hysaj sv

Maksimovic 5,5 - C'è lui in marcatura su Lasagna quando l'attaccante bianconero buca Ospina con una conclusione anche deviata. In difficoltà anche nell'azione che manda in gol Fofana.

Koulibaly 6 - Va vicino al gol nel primo tempo, è sempre un bel vedere anche quando tenta la proiezione offensiva. Stasera un po' meno bene in difesa, ma principalmente per colpe non sue.

Ghoulam 5,5 - L'Udinese sulla destra affonda in continuazione, sia per la presenza di un calciatore poco votato alla copertura come Younes sia perché il suo contenimento non è adeguato.

Callejon 6,5 - Trova il quarto bersaglio stagionale con uno dei suoi inserimenti a fari spenti, molto più spinto in avanti, e i risultati in fase offensiva si vedono tutti, pur perdendo qualcosa nel ripiegamento.

Allan 5 - Più denso il centrocampo dell'Udinese, più leggero del solito quello del Napoli, e il brasiliano soffre anche la presenza di Zielinski al suo fianco, tutt'altro che impeccabile. Ma anche lui ci mette del suo, con altri errori tecnici gratuiti dopo quello (gravissimo) di Salisburgo. Deve recuperare concentrazione, la squadra non può prescindere da lui.

Zielinski 5 - Molto meglio quando parte largo a sinistra, soprattutto se il centrocampo avversario è più folto e molto votato al pressing. Purtroppo Ancelotti altre alternative non ne aveva, ma espone il giovane polacco a una delle peggiori prestazioni stagionali. Perde anche palloni elementari, viene letteralmente schiacciato dagli avversari. Cresce parecchio alla distanza, trovando anche una pregevolissima rete per il 5-2 (poi annullata), ma nella prima oretta era stato un vero disastro.

Younes 6,5 - Alla primissima da titolare ripaga subito la fiducia di Ancelotti con un gol "alla Insigne", trovando l'angolino basso con un bel tracciante a rientrare. Meno solido dal punto di vista difensivo, ma in avanti la sua verve fa bene alla squadra. Un'ora di ottimo livello, esce fra gli applausi. Dal 56' Verdi 6,5 - Ottimo il suo impatto sul match. Non trova il bersaglio ma comunque regala una prestazione di grande intelligenza tattica.

Milik 7 - Tanto movimento come sempre, fa "peso" in avanti portando sempre via l'uomo per liberare spazio agli accorrenti Mertens, Callejon e Younes. Poi trova il sigillo personale con una splendida schiacciata di testa da calcio d'angolo. La diciottesima gioia stagionale, la quindicesima in campionato. Scusate se è poco.

Mertens 7,5 - Ispiratissimo, sembra fluttuare in mezzo al campo aprendo gli spazi come sa fare lui. A Younes è solo un appoggio, a Callejon è un arcobaleno bellissimo che il gol praticamente lo inventa. E finalmente si mette anche in proprio: rientra sul sinistro e infila Musso. Un gol alla Mertens, finalmente, il primo del 2019. Una liberazione assoluta. Bentornato!

All.

Ancelotti 6,5 - Le difficoltà in fase difensiva sono figlie principalmente della scarsa concentrazione dei suoi. Poi però cambia le carte in tavola, sia tatticamente sia probabilmente anche negli spogliatoi, e nella ripresa è un altro Napoli. Messe a confronto, fra le due squadre non c'era gara, e nel secondo tempo ce ne accorgiamo.

UDINESE

Musso 5 - Le responsabilità personali principali ce le ha sul gol di Callejon, dove si gira e si rigira ma sembra perdere proprio la bussola. Anche sugli altri fa poco per evitare. Di certo lontano dalla sufficienza.

Larsen 5 - Problemi con Younes, problemi anche con Verdi. Prova a limitare i danni ma contro certi avversari è piuttosto complicato. Dall'86' Okaka sv

Ekong 5 - La difesa prende quattro gol e tutti lo vedono coinvolto più o meno direttamente.

Mandragora 5 - Ok, è schierato fuori ruolo, il che gli concede un minimo di indulgenza, ma stasera l'anello debole della squadra è lui. Prende il gol di Callejon, subisce tantissimo da quel lato e anche sul gol di Mertens va a spasso. Nello stadio della sua città una prestazione da dimenticare.

Ter Avest 6 - Fra i più positivi nel primo tempo, spinge molto sulla destra e contribuisce a creare problemi a Ghoulam. Poi anche lui accusa un calo vistoso in corrispondenza con la crescita degli avversari. Dal 68' De Maio 5,5 - Prova a dare più solidità alla difesa, ma il Napoli ormai era davvero scatenato.

Fofana 6,5 - Pressa come un matto, copre per quanto possibile i buchi e riparte di gran carriera. Mette lo zampino nel gol di Lasagna e naturalmente anche nel suo, a completare una bella azione corale. Al Napoli piace da qualche anno: dopo stasera piacerà anche di più.

Sandro 5,5 - Scherzato da Younes in occasione del primo vantaggio napoletano, si riscatta alla grande avviando benissimo l'azione del gol di Lasagna. Poi nella ripresa il centrocampo del Napoli cresce di intensità e la sua prestazione inevitabilmente ne risente. Dal 64' Ingelsson 5,5 - Non un grande impatto, parecchio timido in uno stadio comunque imponente e in una partita comunque già compromessa.

Zeegelaar 6 - L'asse di destra del Napoli è incontenibile, soffre tantissimo Callejon e, quando scende, anche Malcuit. Contribuisce a creare lì il lato debole di una partita che si sblocca nella ripresa, quando il Napoli sale in cattedra. Però quando parte palla al piede è notevolissimo. Da tenere d'occhio, magari in gare meno complesse.

De Paul 5 - Distratto, spesso fuori dal centro del gioco. Si muove a pendolo fra centrocampo e attacco, è una specie di regista avanzato ma spesso finisce imbrigliato dagli avversari.

Pussetto 6 - Il suo movimento costante manda in crisi gli avversari, contribuisce a tenere bloccati i difensori partenopei e gli crea più di un grattacapo. Ottima gara.

Lasagna 6,5 - Trova il bersaglio in uno stadio che, chissà, magari il prossimo anno sarà anche il suo. Come sempre fa tanto movimento anche lui, toglie punti di riferimento a chi gli sta di fronte, dà una mano ai compagni. Un attaccante completo.

All. Nicola 6 - In una buona mezz'oretta del primo tempo l'Udinese riesce a creare parecchi grattacapi al Napoli, complice anche un forte calo di concentrazione degli azzurri. Ma la tengono aperta almeno fino al 4-2, giocandosela sempre a viso aperto, con coraggio, senza paura. Non certo una cattiva gara, peccato per il risultato.

Arbitro Valeri 6,5 - Partita non complicatissima da gestire, pochi episodi da moviola degni di nota. Tranne nel finale, quando c'è fuorigioco di Zielinski sul possibile 5-2: gran bella chiamata e anche senza il VAR.

Tabellino Napoli-Udinese 4-2



NAPOLI (4-4-2): Ospina (43′ Meret); Malcuit (86′ Hysaj), Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Younes (56′ Verdi); Mertens, Milik.

A disp. Karnezis, Luperto, Mario Rui, Zedadka, Gaetano, Ounas

All. Ancelotti

UDINESE (4-4-2): Musso; Stryger-Larsen (86′ Okaka), Ekong, Mandragora, ter Avest (68′ De Maio); Fofana, Sandro (64′ Ingelsson), De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

A disp. Nicolas, Perisan, Battistella, Bocic, Micin, Vasko, Wilmot.

All. Nicola

MARCATORI: 18′ Younes, 26′ Callejon, 30′ Lasagna (U), 36′ Fofana (U), 57′ Milik, 70′ Mertens

AMMONITI: Zielinski (N), Sandro (U)

