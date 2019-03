CALCIOMERCATO MILAN RENNES ARSENAL / La Francia è un terreno che ben conosce Geoffrey Moncada, capo scout del Milan, con una lunga esperienza nelle file del Monaco. E oltre ad Allan Saint-Maximin, ormai vicinissimo al club rossonero, ci sono tanti altri talenti seguiti con attenzione dal club meneghino. Come rinforzo piace moltissimo Ismaila Sarr, nome accostato al Milan soprattutto negli ultimi giorni del mercato di gennaio.

Il giocatore senegalese, in forza al, sta disputando un'eccellente stagione, confermando quanto di buono ha fatto intravedere ai Mondiali di Russia. Per tutte le news di mercato di casa Milan CLICCA QUI

Proprio per l'ottima stagione sin qui disputata, non mancano però le pretendenti al talento del Rennes, società che sa valorizzare e far crescere i giovani Bakayoko e Dembele due esempi su tutti). In particolare su Sarr ci sarebbe l'Arsenal. Come riporta il 'Sun', Unai Emery è rimasto impressionato favorevolmente dalla prestazione dell'attaccante africano nel doppio confronto di Europa League e non è escluso che in estate gli inglesi possano tentare l'assalto.

