CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI MANCHESTER CITY / Daniele De Rossi sta valutando da tempo l'idea di smettere col calcio giocato. Gli infortuni tormentano il capitano della Roma, che al termine della stagione potrebbe anche dire basta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per lui, potrebbe esserci subito un'opportunità al di fuori del campo, come allenatore. Stando a quanto riporta 'Tuttosport', gliela sottopone il, che vorrebbe farlo entrare nella Academy giovanile in veste di tecnico, con possibilità anche di carriera in prima squadra.