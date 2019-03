Calciomercato Juventus, colpo Ndombele: Paratici in Francia

CALCIOMERCATO JUVENTUS NDOMBELE / La Juventus non molla la presa su Tanguy Ndombele.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista 22enne piace molto a Fabioche, riporta 'Tuttosport', in diverse occasioni si sarebbe recato aper visionarlo da vicino: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Così, nononstante l'esosa valutazione vicina ai 60 milioni di euro, i bianconeri nei prossimi mesi potrebbero lanciare l'offensiva decisiva. Da non sottovalutare, però, la folta concorrenza, considerando che Ndombele fa gola anche a