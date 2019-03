SALISBURGO NAPOLI ANCELOTTI / Nonostante la sconfitta per 3-1 contro il Salisburgo, il Napoli è riuscito a qualificarsi ai quarti di finale di Europa League. Ad analizzare il match ci ha pensato Carlo Ancelotti a 'Sky Sport': "Volevamo non farci schiacciare. Guardiamo ai quarti di finale: saranno impegnativi. Siamo stati bravi all'inizio ma poi siamo andati in difficoltà. Il vantaggio che avevamo giustifica il leggero calo.

hanno dimostrato sicurezza.

Il tecnico ha poi continuato: "Sono contento, avevamo un po' di emergenza in difesa. Insigne ha sentito un fastidio nel riscaldamento ma non abbiamo voluto rischiarlo. Importante che ci sia il Napoli nel sorteggio. Sugli obiettivi dico di dover tenere duro. In campionato siamo in una posizione ancora tranquilla. Dobbiamo però riprenderci dal Sassuolo ed essere vigili per arrivare al secondo posto".

