JUVENTUS ATLETICO MADRID INTER VERON / Juan Sebastián Verón fa il punto sul momento di Juventus e Inter. L'ex centrocampista, attuale presidente dell'Estudiantes, ha detto la sua su Nedved e Simeone, suoi ex compagni di squadra: "Premetto che con Pavel e Diego ho vissuto momenti magnifici: c’era il piacere di stare insieme e di giocare. Ho visto l’andata di Champions: il solito Atletico duro. Il Cholo ha creato negli anni una squadra d’acciaio, ma la Juve può bucarla con un po’ di fortuna. E pazienza perché i gol possono arrivare pure alla fine.

Lo United contro il Psg ha indicato una strada - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - I bianconeri hanno tante armi: dalla super difesa a, che invecchia, perché la vita è così, ma sa decidere come nessuno.? E' normale che i riflettori si siano spostati: Paulo deve approfittarne e non spazientirsi. Deve capire, osservare, imparare perché, sul lungo periodo, questa situazione può rovesciarsi a suo vantaggio: non capita tutti i giorni di avere accanto un professionista così, uno che compete in maniera viscerale".

CASO ICARDI - "Non so quale sia la vera origine di questo casino - prosegue Veron - Ma, da presidente, dico che il club viene sempre prima e va rispettato. Il danno ormai c’è, ma basta che Mauro faccia un passo indietro e giochi: poi a fine anno ci sarà tempo per decidere sul futuro. Il calcio sa fare traiettorie strane: è sempre meglio lasciarsi bene con un club perché domani potresti pure tornarci...".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui