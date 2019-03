Juventus-Atletico Madrid, è già record! Atmosfera da brividi allo 'Stadium'

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS ATLETICO MADRID INCASSO SPETTATORI / In casa Juventus si contano le ore, i minuti e i secondi che separano i bianconeri dalla super sfida contro l'Atletico Madrid. Per il match di Champions League di stasera (ore 21), lo 'Stadium' farà registrare il tutto esaurito.

In un'atmosfera da brividi, l'obiettivo sarà quello di spingere i ragazzi diverso una storica impresa contro i 'Colchoneros', che partono dal netto vantaggio della gara di andata, terminata 2 a 0. Come riporta il 'Corriere dello Sport', con oltre 41mila spettatori (1690 ospiti), si va verso il nuovo record di incasso: il primato precedente risale allo scorso novembre, quando contro ilfu raggiunta la cifra di 4,2 milioni di euro, mentre per stasera si avvicina la quota dei 5 milioni. A Torino è tutto pronto per l'impresa: i tifosi bianconeri sperano che lo siano anche i calciatori.