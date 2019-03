CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO SENSI / Restyling Milan a centrocampo. Partendo però dalla certezza Bakayoko. Il club rossonero è sempre più intenzionato a riscattare il mediano francese a fine stagione, versando 35 milioni di euro nelle casse del Chelsea.

Ma non solo Bakayoko.

Il Dt Leonardo - scrive il 'Corriere dello Sport' - continua a seguire con interesse Stefano Sensi, già nei mesi scorsi nei radar del 'Diavolo'. Per strappare il 23enne regista al Sassuolo ci vorrà una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Sempre in casa emiliana fari puntati pure su Duncan. Sarà basilare la qualificazione alla prossima Champions League, che porterebbe anche un colpo in attacco: Saint-Maximin resta in pole, con Deulofeu che comunque non tramonta nei pensieri di Leonardo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui