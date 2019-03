CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO CHELSEA / Dopo una prima fase di adattamento Tiemouè Bakayoko ha letteralmente conquistato tutti in casa Milan. I rossoneri puntano quindi a trattenerlo in rosa anche per le prossime stagioni. L'ostacolo però è rappresentato dai 38 milioni di euro fissati per il diritto di riscatto. L'edizione odierna di 'Tuttosport' evidenzia come il calciatore vorrebbe proseguire la sua avventura in rossonero ma molto dipenderà dall'intesa eventuale tra lo stesso Milan e il Chelsea, proprietario del cartellino.

Il club meneghino vorrebbe far leva sugli ottimi rapporti che intercorrono con i 'Blues' per ridurre il prezzo del riscatto ritenuto al momento troppo elevato. La società inglese però non sembra troppo intenzionata a fare sconti nonostante il fatto che il calciatore si sia rivalutato a grandi livelli proprio grazie all'esperienza italiana. Il Milan vuole comunque trattenere Bakayoko per il quale si dovrà dunque fare un pesante sforzo economico per andare quanto meno incontro alle richieste iniziali dei londinesi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

