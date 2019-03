SERIE A ATALANTA FIORENTINA GASPERINI / Vittoria pesante per l'Atalanta di Gasperini.

3-1 in rimonta e in casa contro la Fiorentina, nel match valevole per la 26esima di Serie A, e ritorno in scia della zona Champions: "Non era affatto facile, siamo pure andati in svantaggio subitissimo ma poi abbiamo giocato una super partita - le parole del tecnico orobico a 'Sky Sport' - Champions possibile? Ci sono tante squadre in pochi punti, ma vogliamo giocarci fino alla fine tutte le nostre possibilità".