CALCIOMERCATO SASSUOLO BOATENG RISCATTO BARCELLONA - Per Kevin-Prince Boateng la chiamata del Barcellona nel gennaio scorso è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un sogno per il ghanese che ha detto addio al Sassuolo dopo soli sei mesi, per accassari ai catalani di Messi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo un impatto buono, il tecnico dei catalani, Ernesto Valverde, non lo ha più preso in considerazione.

Anzi, il 31enne calciatore è rimasto fuori dai convocati per il 'Clasico' contro il, è la quarta volta consecutiva che succede. Sul proprio profilo, l'exha postato una foto sorridente con la didascalia "Never stop smiling". Un chiaro messaggio, soprattutto a se stesso, in questo difficile momento. A questo punto, però, vista anche la conferma di Valverde, appare difficile pensare ad un riscatto da parte del Barcellona a fine stagione. Col 'Boa' destinato a fare ritorno al Sassuolo. Per la gioia dei tifosi neroverdi e del tecnico Roberto