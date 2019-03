Calciomercato Napoli, De Laurentiis a tutto tondo: da Ancelotti ai retroscena su Allegri e Icardi

CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS / "Allegri? Lo contattai quando ancora era impegnato, ma quando si liberò io avevo già stretto la mano a Benitez". E' uno dei tanti retroscena raccontati da Aurelio De Laurentiis nell'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport'. Il presidente del Napoli ha parlato non solo del passato, ma anche del presente e in particolare di Carlo Ancelotti. "Se dovesse restare qui per sempre? Mi farebbe il regalo più bello della mia esistenza. Mi colpisce la sua serenità e la capacità di riprodurre sé stesso in ogni angolo d'Europa. Una qualità che non appartiene a tutti gli allenatori". Da qui il paragone con Allegri: "Chapeau per tutto quello che ha fatto in questi anni.

Sono diversi nella loro espressione calcistica. Mi pare che con Ancelotti ci si diverta di più, mentre Allegri mi pare ossessionato dal risultato".

Domenica c'è proprio alla Juventus: "E' la sfida delle sfide. Sarà bello vedere tanti tifosi allo stadio, ma c'è stata una disparità di trattamento". Infine, dopo Allegri, un altro retroscena legato ad Icardi. L'attaccante dell'Inter è stato spesso accostato al Napoli: "Tutti noi abbiamo avuto delle cotte, che hanno il loro momento. Non facciamo la collezione di numeri nove. E poi ora puntiamo sui giovani".

