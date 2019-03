CAGLIARI INTER BARELLA / Tra i migliori in campo di Cagliari-Inter, Nicolò Barella ha rilasciato alcune parole a fine gara: "Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, di spirito.

Avevamo già dimostrato che ci stavamo riprendendo, oggi abbiamo fatto un altro step - le sue parole a 'Sky' - Siamo un bel gruppo, diamo sempre il massimo: questa è la strada giusta per raggiungere le soddisfazioni che meritiamo. E' una vittoria importante per il morale, ma ci saranno altre battaglie da vincere. Scontro con Nainggolan? Radja è un amico ma in campo si cancella tutto. E' sempre bello giocare con lui, siamo simili. Rigore? Voglio solo dimenticare, abbiamo vinto. Ho cercato di chiuderlo, ma ho sbagliato e ho perso l'equilibrio. Contava vincere".