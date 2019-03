CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / Milan Skriniar e l'Inter, un matrimonio destinato a durare molto a lungo. Lo ha annunciato lo stesso difensore slovacco in una lunga intervista a 'Sky Sport' per il programma 'I signori del calcio': "Hamsik (suo connazionale, ndr) è rimasto al Napoli 12 anni, se potrò resterò anche di più all'Inter.

Non ho fretta di andare via, se resto qui anche per 15 anni sono contento perché sono in un grande club. Vorrei iniziare a vincere qualcosa, non mi è ancora capitato. Se fosse lasarebbe ancora più bello. Se la vinco mi cambio il nome in Milan Inter Skriniar. Ho un grande rapporto con i tifosi, voglio ricambiare le emozioni che mi regalano.? E' una grande persona e un tecnico molto forte".