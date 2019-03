DIRETTA TORINO CHIEVO - Il Torino riceve il Chievo nel lunch match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. I granata di Mazzarri vogliono dare seguito al successo sull'Atalanta per continuare a coltivare le ambizioni di qualificarsi alla prossima Europa League mentre i gialloblu di Di Carlo hanno bisogno di punti per non alimentare le flebili speranze di salvarsi.

Calciomercato.it vi offre la sfida dell'Olimpico Grande Torino' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Meitè, Baselli, Aina; Iago, Belotti. All. Mazzarri

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Diousse, Rigoni, Leris; Giaccherini; Meggiorini, Djordjevic. All. Di Carlo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 69 punti; Napoli 56; Milan* 48; Inter* 47; Roma* 44; Lazio 41; Atalanta e Torino 38; Fiorentina e Sampdoria 36; Sassuolo* 31; Parma 30; Genoa 29; Cagliari* 27; Spal 23; Udinese e Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo 10

*Una partita in più

