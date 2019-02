PARMA NAPOLI ANCELOTTI / Poker del Napoli al Parma, con i partenopei che si preparano nel migliore dei modi alla partitissima contro la Juventus. Carlo Ancelotti si proietta subito sul match al cospetto dei bianconeri: "Non c'è nulla di scontato nel campionato di Serie A, dobbiamo restare il più in alto possibile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nessun rimpianto: questa squadra può fare così - le parole del tecnico azzurro a 'Sky Sport' - Domenica sarà una bella partita contro la Juve, per noi sarà un onore giocare contro una squadra che sta facendo meglio di tutti. Mi auguro per tutto il calcio italiano che riescano a ribaltare il risultato al ritorno con l'. Non è facile, però per questa Juve tutto è possibile. La punizione di? Sì, gli ho detto di calciare sotto la barriera, era molto vicino. E' un insegnamento di, non farina del mio sacco".