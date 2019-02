JUVENTUS DYBALA / Si fa un gran parlare del futuro di Paulo Dybala alla Juventus, con l'Inter in corsa per l'argentino oltre alle sirene sul Real Madrid, PSG e Manchester City. Alla base di una possibile rottura con i bianconeri potrebbe esserci il rapporto con Massimiliano Allegri, che in questa stagione gli ha cambiato ruolo posizionandolo dietro le punte. L'ex Palermo spende però parole al miele sul tecnico livornese: "Ho imparato molto da lui, soprattutto come lavorare, come essere un professionista modello e come concentrarmi totalmente in allenamento, in modo da sapere che cosa aspettarmi durante la partita. Il mister mi ha aiutato tantissimo - ha dichiarato il numero dieci al sito della 'Uefa' - Fin dal primo giorno, anche se ho giocato in diversi ruoli, mi ha sempre dato la libertà di giocare ovunque.

Credo che la fiducia sia molto importante ed è bello sentirsi parte di una grande squadra e dei suoi obiettivi".

Dybala poi continua parlando del doppio incrocio di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Sappiamo già tutto del loro stile di gioco, della tattica di Simeone e di quanto sarà difficile. Per andare in finale e vincere devi battere chiunque si trovi sulla tua strada: non ci sono mai partite facili. L'Atletico è molto forte in difesa, ma anche in contropiede. Se dietro non stai attento, può farti molto male. Lo stesso vale per noi: conosciamo i nostri punti di forza e loro cercheranno di neutralizzarli. La Champions? Dopo la finale di Cardiff abbiamo un conto in sospeso. Quando perdi così vuoi sempre un'altra possibilità per rimediare. Il calcio è uno sport che ti offre sempre una seconda chance e credo che ce l'avremo. Dobbiamo andare avanti un passo alla volta. Sappiamo che sarà tutt'altro che facile, ma siamo pronti".

Dybala esalta poi Cristiano Ronaldo: "Ho avuto la possibilità di giocare con Messi in Nazionale e ora con Ronaldo. Non molti di noi hanno avuto questa opportunità. È una cosa positiva perché puoi sempre imparare dai migliori. Anche se in carriera ha vinto molto, Cristiano in spogliatoio è sempre molto gentile: ti fa sentire a tuo agio, nonostante la presenza di un giocatore del genere. Lo paragono a Leo Messi, come tutti, e credo che siano due giocatori eccezionali".

