CALCIOMERCATO ZIELINSKI NAPOLI / Il centrocampista classe '94 del Napoli Piotr Zielinski è stato tra i migliori in campo nelle ultime tre gare contro Fiorentina, Zurigo e Torino. Ieri al 'San Paolo' hanno assistito in tribuna alla partita i suoi procuratori, giunti a Napoli anche per un ulteriore incontro con il direttore sportivo Giuntoli.

Zielinski ieri ha rilasciato anche delle dichiarazioni ai media polacchi: "I miei procuratori stanno negoziando il rinnovo del contratto con il Napoli, mi concentro solo sul campo. C'è stato un periodo in cui le riflessioni sul mio futuro mi hanno condizionato e hanno inciso sulla forma, a Napoli sto bene, ho altri due anni di contratto, voglio vincere qualcosa con questo club, sarebbe bello iscriversi alla storia del Napoli". Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , gli agenti distanno cercando l'accordo completo con il direttore sportivo Giuntoli per poi procedere alla fase finale con il presidentee l'uomo dei contratti Chiavelli. C'è l'accordo sull'ingaggio di 2,6 circa (con i bonus si sfiorano i 3 milioni) ma non sulla clausola rescissoria attualmente di 65 milioni, il Napoli vorrebbe portarla almeno a 90, Giuntoli ne sta discutendo per raggiungere la tanto agognata intesa.