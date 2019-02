GATTUSO LEOTTA / Nel post partita su 'DAZN' di Atalanta-Milan è andato in scena un simpatico siparietto tra l'allenatore rossonero Gennaro Gattuso e la presentatrice Diletta Leotta.

Quest'ultima, parlando con l'allenatore, ha detto: "Allora anche nella prossima conferenza stampa nessuno deve cambiare posto". Pronta la risposta di Gattuso: "Non sono scaramantico, però se uno ha avuto per 7-8 mesi un posto non vedo perché deve cambiare. Tu sei scaramantica". Lei: "Un pochino ma non come te". La chiusura del mister: "Io non lo sono (ride, ndr)".

Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui