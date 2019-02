ZURIGO NAPOLI CONVOCATI MARIO RUI / Il Napoli giovedì sera sarà di scena a Zurigo per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Intanto Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro gli svizzeri.

Due le assenze pesanti:, entrambi infortunati come si apprende anche dal comunicato del club: "Mario Rui si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Non sarà del match neppure Verdi che ieri in allenamento ha subìto un trauma contusivo al ginocchio destro".

Ecco l'elenco dei convocati del Napoli per lo Zurigo:

Portieri - Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori - Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Chiriches.

Centrocampisti - Fabian Ruiz, Zielinski, Allan, Diawara.

Attaccanti - Mertens, Callejon, Gaetano, Milik, Insigne, Ounas.

