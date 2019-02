CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Ora è ufficiale: Aaron Ramsey sarà un nuovo giocatore della Juventus. Attraverso i propri profili social, il centrocampista gallese ha pubblicato il suo primo messaggio da bianconero: "Come avrete sentito, ho firmato un pre-contratto con la Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Voglio mandare un messaggio a tutti i tifosi dell'che sono sempre stati leali e mi hanno supportato. Mi avete accolto quando ero un adolescente e siete stati con me nei momenti positivi e in quelli negativi. È con un gran peso nel cuore che lascio il Nord di Londra dopo 11 anni incredibili. Grazie a tutti. Continuerò a dare il 100% per la squadra e spero di concludere al meglio la stagione, prima di iniziare un nuovo capitolo a Torino".