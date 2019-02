ROMA DE ROSSI INFORTUNIO PORTO / Dopo il successo contro il Chievo, la Roma di Di Francesco viaggia spedita verso l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì contro il Porto. Non tutti però sono al 100% dal punto di vista fisico in casa giallorossa.

Stando a quanto riportato da 'Il Messaggero', si è fermato ancora una volta Daniele: niente di grave per il capitano della Roma, alle prese con le solite noie al ginocchio. Eusebio Di Francesco dal canto suo farà di tutto per mandarlo in campo martedì contro il Porto. L'allenatore giallorosso proverà infatti a preservare il più possibile il capitano per tentare di schierarlo nella gara europea contro i lusitani.