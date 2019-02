PARMA INTER SPALLETTI / L'Inter vince contro il Parma e mette fine ad una crisi che durava da inizio anno. Il tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti ha analizzato il match nel post gara a 'DAZN': "Si ha le potenzialità per sopperire alle difficoltà che abbiamo. In alcuni momenti quello che ci vogliono far credere, la pesantezza del vincere, non lo sopportiamo. Noi dobbiamo mettere nella partita le nostre caratteristiche, ogni tanto non riusciamo a fare questo. Si va al di sotto del nostro standard abituale. Questa sera siamo stati ordinati. Il Parma ha provato a stare più alto, quando vieni attratto dalla loro metà campo, quando perdi palla diventano poi micidiali".

DUE PUNTE - "Icardi e Lautaro sono due primi punte e serve che l'altra squadra si va a schiacciare. Nel primo tempo non avevamo ancora trovato la tranquillità per fare le nostre giocate, non avevamo la nostra qualità.

Sono due giocatori che si assomigliano molto e che in alcune situazioni non possiamo sopportarli. Ultimamente li ho fatti giocare insieme diverse volte. Serve un lavoro superiore sugli esterni. Perisic stasera ha fatto una grandissima partita: mettiamo i puntini sulle i, ha reagito in maniera forte, da grande professionista".

NAINGGOLAN - "Ha fatto belle vampate, bene nell'aggressione tra play e centrale, ha fatto sparare la palla profonda che De Vrij e Skriniar hanno interpretato benissimo, si sono battuti da leoni".

ICARDI - "Io non gli ho creato nessun problema. Le voci? E' una valutazione che devono fare gli altri. Secondo me ci sono delle cose che vanno chiarite e dobbiamo per forza andarle a chiarire. Sono tutte interpretazioni e le interpretazioni vanno chiarite. Qualche discorso di troppo si è fatto e visto che è venuto un buon risultato, mi sembra il momento corretto per parlare di queste cose che si è portati dietro per mesi".

