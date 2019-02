NAPOLI JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Tiene banco il futuro di James Rodriguez a Madrid. Il fantasista colombiano a meno di clamorosi colpi di scena non verrà riscattato dal Bayern Monaco e rinterrerà al Real al termine della stagione. Difficile anche una permanenza alla 'Casa Blanca' del numero dieci, che in Italia farebbe gola alla Juventus dell'amico Cristiano Ronaldo. James non è però una priorità per i bianconeri, che in caso di addio di Dybala pensano in particolare alla pista che porta ad Isco.

Diversa sarebbe invece la situazione del Napoli, che come scrive 'Don Balon' potrebbe inserirsi prepotentemente nella trattativa per il cartellino dell'ex Porto e Monaco. Carlo Ancelotti stravede per James Rodriguez fin dai tempi in cui lo ha allenato al Real Madrid e avrebbe telefonato personalmente allo stesso calciatore per convincerlo ad accettare l'avventura in maglia azzurra. Il club di De Laurentiis, inoltre, sarebbe pronto a soddisfare le richieste di Florentino Perez che valuterebbe 50 milioni di euro il cartellino del colombiano.

