INTER ANTONELLO / Periodo nero per l'Inter che nelle ultime settimane ha visto la squadra di Spalletti uscire dalla Coppa Italia e conquistare un punto in tre partite di campionato. Un rendimento decisamente negativo che ha acceso il dibattito sul futuro dell'allenatore, confermato però pubblicamente dalla società.

Arrivano ora che le parole dell'amministratore delegato Alessandroche nel corso di un evento a Milano ha parlato del momento della squadra: "Siamo consapevoli che il periodo dell'Inter non sia felice, ma la squadra deve uscire da questa situazione, abbiamo le caratteristiche per farlo. Dobbiamo liberarci dalle pressioni, uscire dall'appannamento. Siamo comunque terzi, in linea con il nostro obiettivo di entrare ancora in Champions".