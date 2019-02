Juventus, vicino il rientro di Bonucci e Chiellini

JUVENTUS BONUCCI CHIELLINI / L'assenza contemporanea di Bonucci e Chiellini si è fatta sentire, per la Juventus, che con Atalanta e Parma ha incassato la bellezza di sei reti complessive. Urge, per i bianconeri, ritrovare compattezza difensiva.

All'appuntamento fondamentale con l', per gli ottavi di finale di, mancano due settimane appena. Secondo 'Sport Mediaset', c'è ottimismo a Torino per il recupero dei due centrali titolari. Chiellini potrebbe rientrare già in campionato nella gara con il, Bonucci potrebbe farcela a tornare per l'andata a Madrid.