CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX BENFICA / E' l'uomo del momento destinato a far parlare di sé per molto tempo e soprattuto a far scatenare i principali top club europei in vista delle prossime finestre di mercato: lui è Joao Felix, centrocampista 19enne portoghese del Benfica considerato in patria come l'erede di Rui Costa.

Da poco ha rinnovato il proprio contratto con 'Le Aquile' ma le recenti prestazioni hanno attirato l'interesse di tutta l'Europa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Record', il Benfica ha fissato il prezzo per il proprio talento: chi lo vorrà dovrà versare nelle casse del club portoghese 120 milioni di euro. E' già stata rifiutata un'offerta da 70 milioni di euro del Liverpool, mentre Joao Felix è continuamente monitorato dagli osservatori di Manchester United e Real Madrid. C'è anche la Juventus che può contare su Cristiano Ronaldo, un alleato che di certo potrebbe esercitare un'influenza non indifferente sulla scelta del giocatore come rivelato dallo stesso talento del Benfica qualche giorno fa.

