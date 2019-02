Cagliari-Atalanta 0-1, decide Hateboer: nerazzurri a -1 dal Milan

SERIE A CAGLIARI ATALANTA HATEBOER / È sufficiente un gol di Hateboer all'Atalanta per superare il Cagliari e volare al quinto posto in classifica al pari di Roma e Lazio. L'esterno olandese si fa trovare pronto sul secondo palo e sfrutta il cross al bacio di Castagne. Nel finale traversa di Deiola che salva i nerazzurri.

La squadra disi porta così a -1 dalquarto, confermando uno strepitoso stato di forma.

CAGLIARI-ATALANTA 0-1

50' Hateboer (A)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 60, Napoli 51, Inter 40, Milan 36, Atalanta, Roma, Lazio 35, Sampdoria 33, Torino 31, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 24, Spal 22, Cagliari 21, Udinese 19, Empoli 18, Bologna 17, Frosinone 13, Chievo 9

