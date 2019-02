CALCIOMERCATO INTER COHEN / Gli occhi dell'Inter fino in Israele.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it i nerazzurri con attenzione Yonatan, esterno ma anche seconda punta in forza alprimo in classifica con venti punti in più e una gara in meno rispetto alla seconda. Uno scout interista lo ha seguito dal vivo anche lo scorso 14 gennaio, nel derby con l'Hapoel in cui ha realizzato l'assist a Ofoedu per il momentaneo uno a zero. Il classe '96 è seguito pure da altri club, in particolare dalloe dal, mentre il prezzo del suo cartellino dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro.